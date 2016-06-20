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    Витсель хочет покинуть «Зенит» ради выступления в Италии

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил желание попробовать свои силы в чемпионате Италии. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

    «Выступление в России было хорошим приключением для меня, но пришло время что-то менять. Не знаю, где я буду выступать в следующем сезоне, но мне очень нравится итальянский футбол. Считаю, что переход в Серию А был бы правильным шагом для меня.

    Знаю, что во мне был заинтересован «Милан», но это история из прошлого», – сказал Витсель.

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    Источник: Football Italia

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    20.06.2016 16:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июня 2016, 08:35

      Ахаха..,приключением!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все бегут с тонущего корабля что то не слышно Халка

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 20 июня 2016, 20:07

      так не чего не показал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 июня 2016, 17:35

      сначала надо вернуть 40 млн.евро

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 20 июня 2016, 16:40

      да кому ты нужен микрофон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 20 июня 2016, 16:23

      Уходи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2016, 16:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бегут из России все, что игроки, что бизнес, что деньги.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > kykyi 20 июня 2016, 16:30

      И что же за бизнес убежал?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > AtticusFinch 20 июня 2016, 16:49

      На вскидку, Дженерал моторс, ссангенг, и еще куча.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +49

      30регион > kykyi 20 июня 2016, 18:22

      ссангенг это корейские машины?не понимаю твой перевод.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 30регион 20 июня 2016, 18:39

      Здесь нет перевода.

      -1
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      Рейтинг: +49

      30регион > kykyi 5 июля 2016, 19:15

      ну так вот! если то ссанг ёнг никуда не убежал.буквально в 100 метрах стоит автосалон.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2016, 16:11

      Готов даже на понижение зарплаты....похвально

      7
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