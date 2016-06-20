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    БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»

    Сегодня состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раундов Лиги чемпионов-2016/17.

    Стоит отметить, что четыре пары первого раунда проведут матчи 28/29 июня и 5/6 июля. Второй раунд квалификации пройдет 12/13 и 19/20 июля.

    «Карабах» (Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург)

    «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Шериф» (Молдавия)

    «Олимпия» (Словения) – «Тренчин» (Словакия)

    «Зальцбург» (Австрия) – «Лиепая» (Латвия)

    «Вардар» (Македония) – «Динамо» (Хорватия)

    «Нью-Сэйнтс» (Уэльс)/«Тре Пенне» (Сан-Марино) – АПОЭЛ (Кипр)

    «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Легия» (Польша)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Младост» (Черногория)

    «Динамо» (Грузия) – «Санта-Колома» (Андорра)/«Алашкерт» (Армения)

    «Жальгирис» (Литва) – «Астана» (Казахстан)

    «Скендербеу» (Албания) – «Ференцварош» (Венгрия)

    БАТЭ (Белоруссия) – «Сейняйоки» (Финляндия)

    «Валлетта» (Мальта)/«Б-36 Торсхавн» (Фарерские острова) – «Црвена Звезда» (Сербия)

    «Русенборг» (Норвегия) – «Норчепинг» (Швеция)

    «Дандалк» (Ирландия) – «Хафнарфьердур» (Исландия)

    «Флора» (Эстония)/«Линкольн» (Гибралтар) – «Селтик» (Шотландия)

    «Крусэйдерс» (Северная Ирландия) – «Копенгаген» (Дания).

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 20 июня 2016, 16:43

      Вот, что с шотландским футболом делает отсутствие конкуренции, Селтик во втором раунде и мечтает о Лиге европы

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