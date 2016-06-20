Галактионов: «У нас вырисовывается реальная конкуренция за место в составе»

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов рассказал о том, каким выдался вчерашний матч команды на турнире в Португалии. В заключительном туре россияне играли с хозяевами соревнований и выиграли со счетом 1:0. Эта победа принесла России победу на турнире.



«Португальцы владели территориальным преимуществом, но практически не имели голевых моментов. Наша команда, в свою очередь, старалась играть рационально. В середине первого тайма после розыгрыша углового, который мы отрабатывали на тренировках, Визнович с подачи Облякова забил гол в ворота соперника. Помимо этого, хорошие возможности отличиться были у Чалова и того же Визновича. В целом мы довольны содержанием и качеством игры команды, кондициями футболистов как в этом конкретном матче, так и на протяжении всего турнира. Поздравляю ребят с успехом, они большие молодцы, это важный международный опыт для всех игроков. Теперь они будут чувствовать себя еще увереннее перед стартом квалификации ЧЕ-2017 U19 (6-11 октября, Бельгия).



Мы выиграли турнир, отталкиваясь прежде всего от своей собственной игры, от себя. Помимо этого, команда сумела преодолеть все привходящие обстоятельства. Отдельные клубы не отпустили футболистов в сборную за несколько дней до вылета на турнир в Португалию. Это не принесло ничего хорошего ни футболистам, которые лишились опыта игры на международном уровне, необходимого для их развития и профессионального роста, ни самим клубам. Были у нас также кадровые потери, связанные с травмами и повреждениями основных футболистов. Однако все это не сказалось на качестве игры команды. Мы довольны тем, как проявили себя дебютанты – они доказали, что могут играть и быть конкурентоспособными на этом уровне. У нас вырисовывается реальная конкуренция за место в составе, и это еще один положительный момент по итогам турнира», — сказал он.