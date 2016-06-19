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    Барбоза: «Роналду выглядит слабенько из-за усталости, накопленной по ходу сезона»

    Португальский агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-полузащитника сборной России Марата Измайлова, поделился своим мнением об игре сборной Португалии на Евро-2016.

    – Почему португальцы играют так слабо, и не оценивается ли в Португалии результат на Eвро, два набранных очка, как позор?

    – Нет, как позор – так точно не говорят. Оценка пока такая – просто плохо выглядим, отсюда и результат. Команда не может реализовать то, что создает. С Исландией просто плохо смотрелись, а с Австрией упускали моменты. Плюс Криштиану Роналду не забил очередной пенальти. По-моему, уже четвертый или пятый в этом году. Теперь нам остается побеждать Венгрию.

    – Почему Роналду так по-детски набросился на исландцев?

    – Ну, обычно в случае неудачи есть два подхода – искать причины неудач внутри команды, чего Криштиану не делает. Или кивать на соперника. То, что сказал Роналду, – самый легкий способ. Он говорит неразумные вещи в адрес Исландии. Эта команда играет в свой футбол, она не виновата в том, что Роналду так выглядит.

    – Что с ним в принципе происходит на этом Eвро?

    – Ничего особенного. К сожалению, в сборной он никогда не выступал на том же уровне, что и в «Реале». А вы привыкли оценивать его именно по Мадриду. В Португалии к нему относятся с большой симпатией, но это не оправдывает Криштиану. Посмотрите на предыдущие чемпионаты мира и Европы – он всегда был очень далек от своей лучшей формы.

    – Почему?

    – Потому что человек утомляется к концу сезона, матчей очень много. Просто не хватает сил. Огромная усталость, и в сборной он выглядит слабенько.

    – Может, он уже просто не тот? Старый стал?

    – Криштиану, которого мы знали 4-5 лет назад – не тот, что мы видим сейчас. Но главный аргумент все же усталость.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 21:38

      Ну да)) устал мешок с деньгами за собой тащить.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 19 июня 2016, 19:25

      выглядит слабенько из-за усталости, накопленной за 31 год

      -1
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