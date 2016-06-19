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    Черчесов: «Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев»

    Экс-игрок сборной России Станислав Черчесов, на данный момент являющийся свободным тренером, выразил желание о том, чтобы игроки национальной команды выступали в серьезных зарубежных чемпионатах.

    – Возьмем матч Албания – Франция. Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт Тransfermarkt – оказывается, что он правый защитник"Наполи» – Эльсеид Хюсай. Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!

    Вроде бы Албания – а вратарь Бериша играет в «Лацио», правый защитник – в «Наполи», центральный защитник, который, кстати, тоже мне понравился – опять же в серии А.

    – Так, может, нам и не хватает игроков, выступающих в «Лацио», «Наполи» и так далее?

    – Три месяца назад меня кто-то об этом спросил. Ответ был готов – но тогда промолчал, подумав, что не поймут. А теперь сказать можно. Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев. Чтобы российские игроки уезжали в серьезные зарубежные чемпионаты. Даже у той же польской лиги мы, может быть, выигрываем в чисто интеллектуальном плане, по пониманию игры. Зато в плане борьбы и интенсивности она впереди нашей.

    – Со времен, когда россияне выступали в «МЮ» и «Интере», уровень игроков у нас сильно упал?

    – Есть уровень футболиста сам по себе. А есть – уровень готовности и сопротивления. В топ-лигах он изначально выше! Тебя заставляют и соперники, и тренировочный процесс, поскольку ты конкурируешь с лучшими. А в одну секунду не перестроишься. Ни одна машина не стартует с пятой скорости. Все – с первой. А то, что для нас – третья, для них – первая.

    – Ситуация необратима? В чем смысл для российских футболистов уезжать, если их и тут неплохо кормят?

    – А я же и не говорю, что кто-то что-то должен делать. Просто констатирую факты, которые я сам прожил как игрок. Есть теория, а я все это проходил на практике. И как тренер тоже ее прошел – в Польше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 18:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 14:12

      Если бы наши проблемы были только в нем. Отмена лимита не волшебная палочка. Есть масса других препятствий. На мой взгляд, одним из основных является отсутствие потолка зарплат. Это не только расслабляет булки игрокам, но и дает больше возможностей для различного рода махинаций, откатов и т.п. Вспомним хотя бы поборы за попадание в основу. Есть же хороший заокеанский опыт. У них даже в суперуспешных НБА и НХЛ есть потолки. И нам вполне хватило бы поначалу собственной кальки с МЛС.

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 19 июня 2016, 22:12

      Может вообще нам футбол нахр исключить из программы как спорт? Пляжный оставить, а по каналу "Наш футбол" показывать английский, немецкий или испанский. На выбор.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 июня 2016, 22:04

      Вот бы, посмотрел бы на их лица! Когда скажут лимит отменяют!

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim > _Kesh_Suntar_ 19 июня 2016, 22:13

      Ты думаешь покраснеют?) или постыдяться?) скажут что так и планировали сделать лимит на один год увидеть молодых русских, а на следующий создать им конкуренцию)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2016, 21:48

      Дело не только в футболе.Если открыть экономику(убрать лимит),то завтра кредиты будут по 3%,товары дешёвые и т.д.И наши миллиардеры(а мы знаем чьи это друзья)не выдержать конкуренции.Кто на это пойдёт?

      6
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      Рейтинг: +319

      Beim 19 июня 2016, 20:50

      Да не будет в нашей стране уже лучше, все знают где сидят паразиты России. Но они же не будут снимать себя с должностей, а народ не может. Поэтому зачем им рушать свой бизнес в рфпл? Ради того что бы мы с гордостью смотрели на нашу команду в международных сооевнованиях?

      4
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      Рейтинг: +381

      fadda 19 июня 2016, 20:11

      Сделать лимит только наоборот.Максимум 7 легионеров и 4 россиянина в составе.Плюс потолок зарплат для русских игроков.Играешь в дубле одна планка,в основе уже повыше,а если в сборной и на ведущих ролях уже можно и по максимуму.А то сейчас просто выйдет это русское бревно,прикрытое лимитом, на поле - а там как пойдёт.Сыграет плохо - ну и ладно,всё равно выбора у тренера нет - всё равно меня на следующий матч поставит. И какая ему перспектива развития,если он в "шоколаде" с головы до ног? И потом такие абсурды возникают,что Кокорин за сезон получает столько же как Игуаин в Наполи.А сейчас на Евро на вот эту "лимитированую" сборную уныло как-то смотреть. И думаю через 2 года на Чемпионате Мира вряд ли что-то изменится.Процентов 60 эти же "лимитчики" и останутся.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > fadda 19 июня 2016, 20:56

      Что за чушь? Именно такой лимит у нас и был во время ЧЕ 2012 и ЧМ 2014. И во время невыхода на ЧМ 2010. В это время во всех топ-командах РФПЛ (кроме Зенита), играли именно 7 легионеров и 4 наших. Впрочем, в Зените в 2014 стало так же.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Вомбат 19 июня 2016, 22:11

      Дело не только в лимите, убрать лимит - правильный спортивный принцип, на коне сильнейший. Но это долгая перспектива, поэтому если уберут лимит сразу все не измениться, на это нужно лет 10 минимум, плюс еще же нужна увереность в том что лимит не будет появляться внезапно. Потому как президенты клубов будут страховаться, например команда накупила себе состав легионеров вся укомплектована а к насалу сезона создадут лимит, и предеться всех распродовать и так далее. при отмене лимита должна быть еще и гарантия что вмешательств в него не будет

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 19 июня 2016, 19:46

      Если у нас уберут лимит и в стартовых составах большинства лидеров будут выходить по 11 легионеров, то грош цена таким россиянам. Я думаю что у нас все таки неплохие игроки есть, но конкуренция нужна и тогда они ещё будут прибавлять, а заодно и сборная по-другому играть будет.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > LokoBars 20 июня 2016, 05:29

      так конкуренции нет потому что есть лимит зачем тренироваться напрягаться если у тебя 10000000% место в основе так как лимит есть ))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июня 2016, 19:11

      Станислав Саламович! Так об этом твердят уже годы все здравомыслящие люди... Которых в чиновничьих кабинетах просто не наблюдаются... И никакой мощности микроскоп не поможет найти хоть одного... :-(((((
      Лимит на легионеров нужно отменить! И ликвидировать тем самым питомник по выращиванию из наших футболистов "жирных котов"... Провести тщательное расследование для установления причин его установления и определения круга вредителей... И врагов народа... Без этого нельзя, подобные особи имеют поразительное свойство выживать и собираться в стаи. Мера наказания - в соответствии с УК РФ. У них может быть целый букет статей, и не только из области должностных преступлений и хищений...

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 19 июня 2016, 18:41

      Ну допустим,а кто тогда сборную соберет,из кого и откуда,хотелось бы знать...

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Legioner-05 19 июня 2016, 18:50

      Вот потому что много таких "ну допустим", "а кто", "из кого" и т.д. ничего и не продвигается надо просто убрать лимит и всё... хуже все равно не будет...

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Ardenn 19 июня 2016, 19:35

      ты не путай одно с другим....дома не все качественно строят т.к. строит таджик который получает 10 рублей, а в зп ведомости он получает 30-60 рублей и опять же тупо его зарплата пилится на откаты и взятки ментам и т.п.......так что дома строят хуже не из за того что лимита нет на легионеров...из за коррупции и не работающего законодательства.
      а если не будет лимита на легов в футболе российскому игроку типа кокорина что бы получить свою зарплату которая у него сейчас придётся тренироваться и показывать высокий уровнь и скорей всего уехать в зарубежный клуб т.к. здесь будут играть легионеры того же уровня но за меньшую зарплату в итоге кокорин будет или играть лучше или не будет играть в сборной, вот и вся арифметика так что не пиши чушь.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Legioner-05 19 июня 2016, 21:00

      Ну да, не будет у нас сборной, и я из-за этого был противников отмены лимита. НО чем такая сборная во главе с неадекватным тренером, лучше никакой. Зато хоть клубы будут нормально комплектоваться. А россияне-футболисты пусть пройдут очищение в ФНЛ, ибо в топ-чемпионатах Европы они на фиг никому не нужны. командах типа Уфы

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