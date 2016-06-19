Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»

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Агент защитника «Кубани» Шандао Мохаммед Альрувейт рассказал о будущем своего клиента. Контракт бразильца с краснодарским клубом истекает этим летом. По сообщениям СМИ, заинтересованность в переходе 28-летнего футболиста проявлял московский «Спартак».
«Шандао несчастлив в России. Мы получили несколько предложений от российских клубов, но он не хочет здесь оставаться. Он покинет «Кубань» с вероятностью в 90%. На данный момент ситуация очень сложная.
У футболиста есть предложения от ряда европейских клубов. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является Турция», – проинформировал агент.
Напомним, что по итогам минувшего сезона Шандао вылетел вместе с «Кубанью» в ФНЛ.
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