Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»

    Агент защитника «Кубани» Шандао Мохаммед Альрувейт рассказал о будущем своего клиента. Контракт бразильца с краснодарским клубом истекает этим летом. По сообщениям СМИ, заинтересованность в переходе 28-летнего футболиста проявлял московский «Спартак».

    «Шандао несчастлив в России. Мы получили несколько предложений от российских клубов, но он не хочет здесь оставаться. Он покинет «Кубань» с вероятностью в 90%. На данный момент ситуация очень сложная.

    У футболиста есть предложения от ряда европейских клубов. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является Турция», – проинформировал агент.

    Напомним, что по итогам минувшего сезона Шандао вылетел вместе с «Кубанью» в ФНЛ.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 июня 2016, 07:35

      Гастарбайтер не обязан любить ту страну, которая его кормит...Он должен честно отрабатывать свою зарплату и всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 20 июня 2016, 01:53

      в гиресунспор или карабюкспор какой нибудь, там самое место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 19 июня 2016, 21:09

      Силком его никто в Россию не звал-сам прибежал на большие деньги! Теперь пусть ищет счастья в других странах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 июня 2016, 19:38

      А кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 19 июня 2016, 19:18

      можно его понять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 июня 2016, 18:43

      Какая трагедия!(иронично). Ведь теперь придётся искать кого-то на его место. Среди наших таковых,как нам говорят футболочинуши,которые не хотят заниматься воспитанием наших талантливых ребят, нет. Найдут очередного забугорного баблососа.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 19 июня 2016, 18:09

      ну и фиг с ним

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 19 июня 2016, 17:37

      Пусть будет счастлив в Конго..., там такие нужны...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2016, 17:12

      Валите все,и Халкрв с Витселями забирайте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 19 июня 2016, 17:07

      Я вот так вот с лёта и не помню кто это

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11