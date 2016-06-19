Райола: «Я сделал свой выбор, Ибрагимович еще нет, он слишком занят Евро»

Агент нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что его клиент еще не определился с тем, в каком клубе он продолжит свою карьеру. Напомним, что слухи связывают 34-летнего форварда с «Миланом» и «МЮ».

«Манчестер Юнайтед – великая команда с замечательным тренером. Это восхищает. Я уже сделал свой выбор, но Златан еще не определился. Он очень занят на Евро.

Выражая уважение турниру, команде, стране и тренеру, Златан остается профессионалом и сконцентрирован на Швеции», – заявил агент.