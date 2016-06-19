Зинченко: «По подбору игроков мы точно не проигрываем полякам и обязаны играть первым номером»

Полузащитник «Уфы» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью Champion.com.ua рассказал о своих впечатлениях от выступления за национальную команду на Евро-2016.

– Ты выходил на замену в двух матчах на Евро-2016. Были какие-то указания от Михаила Фоменко?

– Установка тренера, конечно, была. Но я и сам понимал, что за это время стоит создать что-то острое впереди, создать момент у чужих ворот. Что касается игры с Германией, то они нас полностью переиграли, владели преимуществом.Во втором тайме наша команда немного подсела и было тяжело, они хорошо держали мяч. Но ничего, против любого соперника можем играть, подбирать нужную тактику. В матче с Северной Ирландией я вышел на минут 7-8. Команда побежала вперед и вместо того, чтобы забить гол, мы сами пропустили.

– После матча с Северной Ирландией много игроков говорили, что команда оказалась не готова к Евро-2016 именно психологически. Атмосфера в сборной Украины желать лучшего?

– На самом деле, я не знаю почему так говорили. У нас коллектив был сплоченный, дружный. Было заметно по настрою на тренировках, и в быту. Как по мне, психология была на хорошем уровне и все были хорошо настроены на Евро. Но футбол бывает жестоким и так получилось, что мы проиграли и потеряли все шансы на выход из группы. Обидно, конечно, но руки не стоит опускать.

– В матче с Германией сборная Украины выдала замечательный первый тайм. На твой взгляд, первым номером нынешняя сборная Украины готова играть с любой командой?

– Я скажу так, что по подбору игроков сборная Украины обязана играть первым номером. Возможно, не с такими соперниками как Германия, но с Северной Ирландией и Польшей мы должны играть в атакующий футбол. По подбору игроков, мы если не выше классом, но точно не проигрываем. Я не знаю, почему так произошло.

Надеюсь, что в будущем эти стереотипы относительно сборной Украины изменятся и мы будем играть как другие ведущие команды в Европе. Просто футболистов сильных у нас очень много, но почему-то сама игра не идет. Я даже не знаю, почему и каковы причины. Мы должны владеть мячом на протяжении всей игры. Даже если немцы владеют мячом, мы просто должны грамотно двигаться и создавать моменты. А с такими командами, как Северная Ирландия, мы должны вести игру.