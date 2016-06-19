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    Пицци: «Сборная Чили пишет величайшую страницу в истории футбола»

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от крупной победы своих подопечных над командой Мексики (7:0) в четвертьфинале Кубка Америки.

    «Мы рады этой победе, но принимаем ее со спокойствием. Все понимают, что у каждого бывают взлеты и падения. Единственный способ избежать провалов – всегда играть с максимальной отдачей.

    Игроки пишут величайшую страницу в истории чилийского футбола. Надеюсь, что нам удастся добавить еще одну страницу в эту книгу. Сегодня мы забили много голов, но нужно отнестись к этому весьма осторожно, ведь подобные результаты – это ненормально», – сказал Пицци.

    Источник: Terra

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    19.06.2016 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 07:31

      Идут бодро, вполне могут составить конкуренцию аргентине.

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