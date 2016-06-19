Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Стать рекордсменом по числу матчей за сборную и ее лучшим бомбардиром было моей целью»

    Нападающий сборной Португалии Кришиану Роналду подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Австрии (0:0).

    «Побить рекорд Луиша Фигу – это повод для гордости. Стать рекордсменом по числу матчей за сборную и ее лучшим бомбардиром было моей целью. Но мне немного грустно, потому что побить этот рекорд я хотел несколько иначе. Мы хотели победить. Я не так себе это представлял.

    Мы создали множество моментов, играли здорово, но забить не смогли. Я тоже упустил несколько моментов – пенальти и другие. Но это часть футбола.

    Надо продолжать верить. И снова хочу поблагодарить португальских болельщиков, которые здесь были, а также всех, кто поддерживал нас вне стадиона. Не сомневаюсь, что в следующем матче сборная отдаст все силы, а когда ты пытаешься что-то сделать, всегда добиваешься этого.

    Нам, игрокам, надо думать, что все еще возможно. Если мы победим, то пройдем дальше. Португальцам, болельщикам, которые любят нашу сборную, тоже надо верить. Черные полосы не бывают вечными, а потому надо верить, что все изменится к лучшему», – сказал Роналду.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 06:36
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 июня 2016, 09:26

      вот и весь роналду. нет норм партнеров и он не вывозит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 19 июня 2016, 08:48

      Мальчик ты уже не глуп, но ты просто не видал больших з....! Меньше выделывания в игре и тогда может быть фортуна даст тебе шанс!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 19 июня 2016, 08:23

      пока получается шикарное выступление на ЧЕ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      SSodnek 19 июня 2016, 06:54

      Лучше бы просто забить...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11