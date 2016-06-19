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    Глушаков: «Уэльс – небезгрешная команда»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса.

    «Уэльс – хорошая команда. Смотрел их матч с Англией и представлял, как против них надо играть. Свой рисунок в голове есть, но окончательным, конечно, станет тот, который нарисует Леонид Викторович на теории. Какие-то зоны и моменты игры валлийцев мы точно можем разукрасить. При всем к ним уважении это – небезгрешная команда.

    Играть с Рэмзи? Ничего страшного. Опыт уже имеется – играл, например, против Кака в матче с Бразилией. Все – живые люди. На любые сильные качества есть … другие качества.

    Российские футбольные реалии и европейские – это две разные планеты. По скорости принятия решений, по быстроте их исполнения, по динамике и насыщенности игры. Мы-то и в Лиге чемпионов не играем – но это пока! Однако у меня уже хватает опыта, приобретенного в матчах сборной – прекрасно понимаю, чего ждать и к чему готовиться», – сказал Глушаков.

    Источник: Спортфакт

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    19.06.2016 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 19 июня 2016, 03:16

      На данный момент ты лучший в сборной России. Наш человек. Так держать .

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SPARTAK-ARMANi 19 июня 2016, 05:45

      Он и в команде сильнейший на ровне с Антохой.

      -1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > SPARTAK-ARMANi 19 июня 2016, 07:24

      Шатов ни чуть не хуже ..

      -2
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