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    Роналду впервые не забил пенальти на ЧЕ и ЧМ

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборные Португалии и Австрии сыграли вничью – 0:0.

    На 79-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Для него это был первый на чемпионатах Европы и мира незабитый одиннадцатиметровый удар. Ранее он дважды забил пенальти на ЧМ-2006 и один раз – на Евро-2004.

    Отметим также, что за два матча на Евро-2016 Роналду нанес по воротам соперников 20 ударов – больше, чем любой другой футболист и столько же, сколько все игроки сборной Италии, вместе взятые. Кроме того, девять команд нанесли меньше ударов, чем один Роналду.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 00:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 19 июня 2016, 12:25

      нормально... он ведь лучший футболист последних 20 ти лет.а с пенальти не забивают только лучшие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 19 июня 2016, 10:35

      И на старуху бывает проруха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 19 июня 2016, 09:09

      Верю в него

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 19 июня 2016, 07:42

      ТРЯПКА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 19 июня 2016, 06:52

      Не понимаю критику в его адрес. Не забить пенальти может каждый, и от этого он не перестанет быть хорошим футболистом. Пока Роналду очень даже хорошо играет не Евро, просто действительно многое зависит и от везения, и от команды (тут португалия разочаровывает)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июня 2016, 06:36

      Пока Роналду самый мазилистый игрок на чемпионате.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 июня 2016, 06:08

      А на прошлом евро шутили про Кержакова.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > мутко на кол!!! 19 июня 2016, 10:26

      Ну Кержаков бил в штанги и почти рядом со штангой. А какая разница? Главное забить. Эффективность оценивается в забитых годах, а не в том, куда мяч полетел.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 19 июня 2016, 06:08

      Годы берут свое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2016, 05:26

      "выдающийся человек" продолжает удивлять..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 19 июня 2016, 04:41

      Во всём быть первым, так что КриРо и тут на первых ролях. На вторых Карась, который ни матча без пенки. Глядишь в четвертьфинале и встретятся.

      0
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