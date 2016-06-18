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    Шторк: «Нельзя забывать, что Исландия – топ-команда»

    Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа против команды Исландии (1:1).

    «Я горжусь тем, что моя команда так много владела мячом и играла в футбол, постоянно стараясь использовать побольше пространства. Мы достигли большого прогресса в последнее время и достойны таких результатов.

    У Исландии много опыта – в этом была наша проблема. Если учесть их результаты в отборе против Чехии, Голландии и Турции, то это – топ-команда. Нельзя забывать об этом», – сказал Шторк.

    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 22:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 00:13

      Ну ты в словах то не барщи)) фартит пока ребятам)) молодцы

      -1
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      Рейтинг: +69

      tembot07 18 июня 2016, 23:27

      даже про Исландию говорят ТОП!))мы как Лихтенштейн уже

      -1
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:15

      Немного переоценил он сб. Исландии

      -1
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      Рейтинг: +104

      LogvinovSerj 18 июня 2016, 22:55

      Что он пил???
      Насколько я знаю, у Исландии это первый международный турнир (за исключением отборочных матчей конечно)!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июня 2016, 22:48

      Молодцы Венгры!!!!

      -1
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