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    Аллен: «России нужна победа, так что это будет отличный матч. Мы справимся»

    Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

    «У россиян сильная команда, им нужна победа, так что это будет отличный матч. Им нужно атаковать, но в то же время и мы не хотим сразу отдавать инициативу, об этом мы говорили последние пару дней. Мы верим, что можем справиться с ними, мы уверены в своих силах и ждем матча с нетерпением.

    Отлично, что все в наших руках, мы находимся в хорошей позиции. Если мы отдадим всех себя на поле, то пройдем в плей-офф, и это будет потрясающее достижение. Когда мы только начали отборочный раунд, то просто хотели попасть сюда, потом не хотели выглядеть туристами в финальной стадии, теперь же мы можем выйти в плей-офф, это будет невероятно», – сказал Аллен.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 20:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      lebron777 18 июня 2016, 22:02

      Голландия так же думала 8 лет назад ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > lebron777 18 июня 2016, 22:05

      Да тока жаль что это было 8 лет назад

      0
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      Рейтинг: +76

      lebron777 > Бмв525 18 июня 2016, 23:09

      а что поделать...жаль конечно,верить надо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 18 июня 2016, 21:23

      ну с фарерскими островами справимся

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 июня 2016, 21:09

      Да никто из адекватных и не спорит что вы справитесь против такого то сброда лохов, что якобы защищают честь страны, который прибыл на Евро.Против них сейчас даже Андорра с Мальтой фаворитами будут являться,не то что Уэльс...

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      Рейтинг: +76

      lebron777 > Недовольный 18 июня 2016, 22:02

      Комментарий удален.

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