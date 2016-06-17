УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу беспорядков в матче Чехии и Хорватии

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Чехии и команда Хорватии сыграли вничью со счетом 2:2.

За несколько минут до конца основного времени игры хорватские болельщики принялись бросать на поле файеры, а затем устроили потасовку между собой. Из-за этих событий матч был прерван на несколько минут.

Сообщается, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу этих инцидентов.

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