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    УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу беспорядков в матче Чехии и Хорватии

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Чехии и команда Хорватии сыграли вничью со счетом 2:2.

    За несколько минут до конца основного времени игры хорватские болельщики принялись бросать на поле файеры, а затем устроили потасовку между собой. Из-за этих событий матч был прерван на несколько минут.

    Сообщается, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу этих инцидентов.

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    Источник: Twitter

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    17.06.2016 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июня 2016, 08:45

      А где контроль при входе на стадион? Может быть и пушку можно пронести? Французских легавых нужно наказывать и давно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 июня 2016, 04:47

      не может быть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 июня 2016, 23:13

      Между собой - по принципу бей своих чтобы чужие боялись. Это по-нашему, не зря мы их так любим после 2007.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Синий слон 17 июня 2016, 23:04

      Когда Игорю фаером попали, что мы просили? Будьте последовательны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Синий слон 18 июня 2016, 08:40

      А,что просили?

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 17 июня 2016, 23:01

      Я так понимаю виновными признают российских фанов?

      -2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 июня 2016, 22:30

      опасно поступили фанаты хорватов

      0
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