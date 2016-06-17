Ибрагимович: «Если бы у меня были проблемы с Кьеллини, сейчас он был бы уже в больнице»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свое недовольство действиями защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в одном из эпизодов матча второго тура Евро-2016.

«В том моменте все было нормально. Все хорошо. В противном случае прямо сейчас Кьеллини был бы в больнице», – сказал Ибрагимович.

Также футболист оценил игру своей команды в этой встрече.

«Этот матч показал, что против Италии, против такой прекрасной команды, нужно играть на протяжении 90 минут. 89 – недостаточно».