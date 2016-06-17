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    «Кубань» бесплатно обменяет прошлогодние абонементы на новые

    «Кубань» готова бесплатно обменять абонементы болельщиков прошлого сезона на абонементы предстоящего сезона в ФНЛ.

    «Абонемент – это символ преданности своему клубу. Приобретая его, болельщик демонстрирует решимость посетить все домашние матчи «Кубани», несмотря ни на какие обстоятельства.

    Руководством клуба принято решение бесплатно продлить право посещения всех домашних матчей нашей команды в новом сезоне для всех владельцев абонементов-2015/16. Продемонстрированная ими лояльность желто-зеленым цветам несомненно заслуживает такого поощрения», – рассказал генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.

    Источник: ФК «Кубань»

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    17.06.2016 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 17:16

      Выждали, пока все выбросят?
      Шучу. Респект!

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