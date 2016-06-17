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    Умтити: «Меня не волнуют слухи о «Барселоне»

    Защитник «Лиона» Самуэль Умтити признался, что пока не думает о контрактных отношениях с «Барселоной», а полностью сконцентрирован на Евро-2016.

    «Безусловно, «Барселона» – великий клуб. Любому футболисту хотелось бы играть в его составе. Но меня не волнуют слухи. Доволен тем, что участвую в чемпионате Европы, и стараюсь пользоваться каждым моментом.

    Моим будущим занимаются агенты. Я стараюсь не забивать себе голову мыслями о «Барселоне» и сконцентрирован на Евро», – заявил Умтити.

    Ранее появилась информация о пятилетнем контракте между сторонами, который должен быть подписан в ближайшее время.

    Источник: Marca

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    17.06.2016 07:41
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