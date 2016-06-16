Евро-2016. Германия и Польша сыграли вничью

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Германии и Польши сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола – 0:0. Отметим, что это первая нулевая ничья на турнире.

Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур

Германия – Польша – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Гомес, 72), Озил, Гетце (Шюррле, 66).

Польша: Фабиански, Пождан, Глик, Енджейчик, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 76), Крыховяк, Гросицки (Пешко, 87), Блащиковски (Капустка, 80), Милик, Левандовски.

Предупреждения: Хедира, 3; Озил, 34; Боатенг, 67 – Мачиньски, 45; Гросицки, 55.

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