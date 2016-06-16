Рейнгольд: «Не хочу оскорблять Ещенко и Зобнина, но это не те футболисты, которые нужны «Спартаку»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» напрасно приобрел защитника Андрея Ещенко и полузащитника Романа Зобнина.

«Зобнин? Трудно здесь что-то комментировать... Я много наблюдал за этим футболистом и ничего особенного в его игре не увидел. 3 миллиона за человека, который непонятно в какой футбол играет... Мне нечего сказать. Я абсолютно не понимаю, кто посоветовал руководству совершить этот трансфер, и на каком основании Зобнин был куплен «Спартаком».

Переход Ещенко? Помню его еще по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». Он был во многих клубах, но и здесь мне трудно что-то говорить. У меня возникают серьезные опасения в связи с этими приобретениями. Это не те футболисты, которые нужны «Спартаку». Не понимаю, кто советует их руководству. Не хочу оскорблять этих ребят и их игровые способности, но это не те футболисты, которые нужны красно-белым. Поэтому происходящего я не понимаю», – сказал Рейнгольд.