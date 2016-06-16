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  • Рейнгольд: «Не хочу оскорблять Ещенко и Зобнина, но это не те футболисты, которые нужны «Спартаку»

Рейнгольд: «Не хочу оскорблять Ещенко и Зобнина, но это не те футболисты, которые нужны «Спартаку»

16 июня 2016, 23:36
16

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» напрасно приобрел защитника Андрея Ещенко и полузащитника Романа Зобнина.

«Зобнин? Трудно здесь что-то комментировать... Я много наблюдал за этим футболистом и ничего особенного в его игре не увидел. 3 миллиона за человека, который непонятно в какой футбол играет... Мне нечего сказать. Я абсолютно не понимаю, кто посоветовал руководству совершить этот трансфер, и на каком основании Зобнин был куплен «Спартаком».

Переход Ещенко? Помню его еще по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». Он был во многих клубах, но и здесь мне трудно что-то говорить. У меня возникают серьезные опасения в связи с этими приобретениями. Это не те футболисты, которые нужны «Спартаку». Не понимаю, кто советует их руководству. Не хочу оскорблять этих ребят и их игровые способности, но это не те футболисты, которые нужны красно-белым. Поэтому происходящего я не понимаю», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Зобнин Роман Рейнгольд Валерий
Комментарии (16)
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семенчик
1466109633
Ну сейчас начнётся это не то, то не это!!!
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Ubuntu
1466110270
для середнячка Спартака в самый раз
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ФК Зенит всея Руси
1466110643
А я - хочу! И поэтому Зобнин и Ещенко это как раз то, что нужно Спартаку. Федун ведь обещал вам ИКРУ?! -- так вот она, ваша икра. Жрите что дают. Зобнин и Ещенко как раз ваш уровень. Да они и дорогу в ПерДив для вас уже разведали.
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slavа0508
1466111237
А дед прав опять начали по всему миру шлак собирать
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mgordeev
1466114257
Считаю, что оба игрока по делу. Ещенко сделает конкуренцию на фланге защиты, сейчас ее нет, Зобнин перспективен. Для тренера, который будет после Аленичева это хорошее подспорье.
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slawianka
1466129375
Когда что то не понимаешь, не повод высказываться публично. Ещенко нормально играет, и в сборной бы сейчас был на месте.
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tambovchanin
1466132380
у вас из года в год такие усиления)))нормально продолжайте в том же духе!)
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АртурZaСМ
1466136648
мда, "усиление" от бога...
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ALEX@86
1466138394
сомнительное усиление...
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порт
1466140947
Для борьбы за пятое место сойдет
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