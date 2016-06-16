Германия – Польша. Гетце, Дракслер и Мюллер сыграют в атаке хозяев с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Польши на матч 2-го тура группового этапа Евро-2016.

Германия: Нойер, Хектор, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер, Озил, Гетце.

Польша: Фабиански, Пождан, Глик, Енджейчик, Пищек, Мачиньски, Крыховяк, Гросицки, Блащиковски, Милик, Левандовски.

Напомним, встреча между Германией и Польшей пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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