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    Евро-2016. Северная Ирландии одержала победу над Украиной

    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии добилась победы над Украиной – 2:0.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур

    Украина – Северная Ирландии – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Маколи, 49; 0:2 – МакГинн, 90.

    Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко (Зинченко, 83), Коноплянка, Селезнев (Зозуля, 72), Шевчук, Сидорчук (Гармаш, 76), Федецкий, Ракицкий.

    Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Дж. Эванс, Хьюз, Кэткарт, Дэвис, Эванс (МакНэйр, 90), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Магеннис, 84), Уорд (МакГинн, 67).

    Предупреждения: Селезнев, 40; Сидорчук, 65 – Уорд, 61; Даллас, 87; Дж. Эванс, 90.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 20:52
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +57

      Ailend 17 июня 2016, 03:10

      два диб*ла это сила. Эт про Украину и Россию. Одни пи*дюлей получили, вторые на подходе. До пи*делись друг на друга, вот и получили...

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 16 июня 2016, 23:56

      Мне понравилась игра Украинцев, им помешал дождь, в сухую погоду выиграли бы. Я ставил на Ирландцев из-за того что на Украинцев 1,5 давали, а так 7,5 поднял. Поляки с немцами ничью и Украина вылетает. Жаль есть талантлевые игроки в командекоманде...

      -3
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      Рейтинг: +57

      Ailend > КАРАТ 17 июня 2016, 03:10

      эт разве игра?? после 1 тайма все ясно было.. С немцами ито лучше играли. А тут бревна..

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2016, 23:39

      Это футбол... Это Вам не борщ салом закусывать, да жену за сиську мацать...

      2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 16 июня 2016, 23:12

      Футбол не славянский вид спорта

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 июня 2016, 23:06

      Наши глупыри хотя бы стараются.

      0
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 > Zeff 16 июня 2016, 23:12

      Ну 20-го посмотрим на их старания

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 17 июня 2016, 10:42

      Тебя уже выпустили из КБД? Как там редвайт? Лечится?

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 16 июня 2016, 23:05

      С немцами хохлы намного лучше играли, но стабильность, признак огромного мастерства!!!!! Правда болеть теперь не за кого, наши и хохлы походу домой едут.....

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 16 июня 2016, 22:44

      Сев. Ираландцы красавчики!!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > семенчик 16 июня 2016, 23:39

      Вдвойне приятнее когда ты на них ещё и поставил)

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 16 июня 2016, 22:37

      Тот момент, когда фраза - "Че там у хохлов" остужает пердаки всей нации.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 июня 2016, 22:32

      Украина грозилась поучить нас играть. Посмотрел. Мне понравилось.

      3
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 16 июня 2016, 22:00

      Браво, Северная Ирландия!

      3
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