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    Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной Швеции на ОИ-2016

    Нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной на Олимпиаду, которая этим летом пройдет в Рио-де-Жанейро.

    К слову, сам швед еще не дал согласия на участие в турнире. Он заявил, что подождет с принятием окончательного решения до окончания Евро-2016.

    По информации СМИ, после европейского первенства Ибрагимович официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». При таком раскладе планам шведа поехать на ОИ может помешать решение наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Источник: BBC

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    16.06.2016 07:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 16 июня 2016, 08:46

      правильно.надо привлекать зрителей.

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