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    Английский болельщик впал в кому в результате столкновений в Марселе

    Болельщик сборной Англии оказался в коме в результате повреждений, полученных во время столкновений в Марселе.

    Напомним, в этом городе происходили стычки между фанатами сборных России и Англии. Ранее сообщалось о том, что еще у одного из англичан в результате столкновений наступила смерть головного мозга.

    По итогам инцидентов в Марселе РФС был оштрафован на 150 тысяч евро, а на сборную наложена условная дисквалификация.

    Источник: The Sun

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    16.06.2016 00:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Totti11 16 июня 2016, 09:10

      на сколько я понимаю это просто очередная политическая травля против России!!! Значит этому англичанину заплатили какие-то деньги за эту провокацию!!! Пусть теперь лечится за эти деньги, а потом думает головой ещё раз, чтобы не получить больше люлей!!! Россия Великая Держава!!!

      -1
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 16 июня 2016, 02:35

      Мрази конченные! За такое поведение самое то. В удовольствие было видеть как эти идиоты от русских сбились на трибуне к забору как ста баранов и прыгали через него

      -1
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      Рейтинг: +443

      EVM 16 июня 2016, 01:01

      Хоть английские болельщики и последние сволочи, все равно пожелаю ему здоровья и скорейшего выздоровления.

      3
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      Рейтинг: +243

      veksill 16 июня 2016, 00:40

      Ну что, не хотелось бы конечно злорадствовать, жгли, топтали триколор, освистали гимн, провоцировали. Пожинайте плоды.

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