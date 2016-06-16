Английский болельщик впал в кому в результате столкновений в Марселе

на сколько я понимаю это просто очередная политическая травля против России!!! Значит этому англичанину заплатили какие-то деньги за эту провокацию!!! Пусть теперь лечится за эти деньги, а потом думает головой ещё раз, чтобы не получить больше люлей!!! Россия Великая Держава!!!
Болельщик сборной Англии оказался в коме в результате повреждений, полученных во время столкновений в Марселе.
Напомним, в этом городе происходили стычки между фанатами сборных России и Англии. Ранее сообщалось о том, что еще у одного из англичан в результате столкновений наступила смерть головного мозга.
По итогам инцидентов в Марселе РФС был оштрафован на 150 тысяч евро, а на сборную наложена условная дисквалификация.