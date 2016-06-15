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    Лев извинился за свое поведение в матче против Украины

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принес извинения за свое поведение в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины (2:0).

    «Такое иногда случается, приношу свои извинения. Я видел эти фотографии. Такое бывает, когда тебя переполняет адреналин.

    В подобных ситуациях ты просто не понимаешь, что делаешь. Как бы там ни было, но отныне я буду вести себя по-другому», – приводит слова Лева Sport 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 21:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 13:09

      Если Лёва в эти минуты не вкуривает, а внюхивает, то как он может обещать, что оно снова не повторится? Тем более под таким кайфом-то))).

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 16 июня 2016, 02:20

      Ну и жесть...даже не знаешь что тут комментировать

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2016, 00:15

      Применю план "Ж",подом Лёв и полез за подсказкой...))

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2016, 00:14

      Во втором случае он нашёл шпаргалку...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2016, 00:13

      "Такое бывает, когда тебя переполняет адреналин." Теперь ясно откуда он у Лёва лезет...))

      1
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 15 июня 2016, 23:18

      А может это секрет успеха???)

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 15 июня 2016, 22:59

      все свои,чего стесняться?

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июня 2016, 22:34

      По-моему, он прекрасно понимал что делает) Иначе не стал бы извиняться и оправдываться мол адреналин и прочее...

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 15 июня 2016, 22:02

      Зато побеждают!!

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 июня 2016, 21:54

      .... ЧЕ СКАЗАТЬ. ХЗ

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