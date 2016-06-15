Лев извинился за свое поведение в матче против Украины

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принес извинения за свое поведение в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины (2:0).

«Такое иногда случается, приношу свои извинения. Я видел эти фотографии. Такое бывает, когда тебя переполняет адреналин.

В подобных ситуациях ты просто не понимаешь, что делаешь. Как бы там ни было, но отныне я буду вести себя по-другому», – приводит слова Лева Sport 1.