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    Франция – Албания. Коман и Марсьяль выйдут на поле с первых минут, Погба и Гризманн – в запасе

    Стали известны стартовые составы, в которых сборные Франции и Албании начнут матч второго тура группового этапа Евро-2016.

    Отметим, что Антуан Гризманн и Поль Погба остались в запасе, а в основном составе выйдут Антони Марсьяль и Поль Погба. Полностью составы команд на этот матч выглядят следующим образом:

    Франция: Льорис, Эвра, Косиельни, Рами, Санья, Матюиди, Канте, Марсьяль, Пайе, Коман, Жиру.

    Албания: Бериша, Хюсай, Айети, Маврай, Аголи, Кукели, Лила, Абраши, Мемушай, Леньяни, Садику.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 21:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 21:43

      ...воооот, это составчик!!!...а погба все больше становится похожим на балотелли....как по форме, так и по седержанию...а жаль

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 июня 2016, 21:32

      Яйца у Дешама есть
      И по делу же убрал

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 июня 2016, 21:24

      Погба вместо Погба!)))Жгут ребята))))

      5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Artemka69 15 июня 2016, 21:39

      ....это не тот погба, который погба...это другой погба!!!...не понимаешь что ли???

      3
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