Российские болельщики подрались со словацкими после матча в Лилле

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2.

После встречи в Лилле произошла массовая драка между болельщиками команд с использованием пиротехники.

Ранее УЕФА наложил на сборную России условную дисквалификацию, которая превратится в реальную в том случае, если российские фанаты продолжат участие в беспорядках, но это касается только территории стадионов.