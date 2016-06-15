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    Российские болельщики подрались со словацкими после матча в Лилле

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2.

    После встречи в Лилле произошла массовая драка между болельщиками команд с использованием пиротехники.

    Ранее УЕФА наложил на сборную России условную дисквалификацию, которая превратится в реальную в том случае, если российские фанаты продолжат участие в беспорядках, но это касается только территории стадионов.

    Источник: Twitter

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    15.06.2016 19:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 15 июня 2016, 22:10

      со славаками не дрались !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2016, 21:07

      Где полиция???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 15 июня 2016, 20:54

      Спокойно. Я это видел. Это не мы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Foot OL 15 июня 2016, 20:05

      В ГейЕвропе наверное хотят следующих новостей: болельщики сборной России поцеловали болельщиков сборной Словакии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Днестряне 15 июня 2016, 19:58

      сборная России отправится домой, а фанаты будут достойной отстаивать честь России))) всех отмудохают и чемпионами поедут домой)

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 19:58

      ....а кто сказал. что это россияне???....из этого видео ни чего не понятно....от куда такие умозаключения?...кому то показалось, что у кого то георгиевский флаг?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июня 2016, 19:43

      Надеюсь хоть здесь не проиграли.

      1
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      Рейтинг: +702

      19element87 15 июня 2016, 19:42

      Фуфло толкают, только бы дисквалифицировать Россию... как же всё мировое "сообщество" ненавидит Русских и РОССИЮ, печально смотреть на всё ныне происходящие....

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 15 июня 2016, 19:45

      Не даром Французский депутат так был рад, что Россию могут дисквалифицировать.....

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 15 июня 2016, 19:34

      Кажется, Россия хочет вернуться домой до того, как ее дисквалифицируют

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > proekt 15 июня 2016, 19:49

      Гари, ты ли это???

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 июня 2016, 19:20

      Ну прям так русские!!)))

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