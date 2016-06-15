Российские болельщики подрались со словацкими после матча в Лилле

со славаками не дрались !
В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2.
После встречи в Лилле произошла массовая драка между болельщиками команд с использованием пиротехники.
Ранее УЕФА наложил на сборную России условную дисквалификацию, которая превратится в реальную в том случае, если российские фанаты продолжат участие в беспорядках, но это касается только территории стадионов.
twit text
— Michael Ornstein (@mikeornsteinWEN) 15 июня 2016 г.