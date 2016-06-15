Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шатов: «Обидно, когда при хорошей игре уступаем»

15 июня 2016, 19:07
19

Полузащитник сборной России Олег Шатов прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

«Мы, все четыре игрока линии атаки, часто меняемся. Обидно, когда при хорошей игре уступаем, а при не очень – играем вничью. Как минимум были не хуже. А во втором тайме даже лучше.

При счете 0:2 разозлились, отступать было некуда, стали играть в футбол. В последнем матче будем играть на победу.

Как мне Гамшик? Сделал то, что и должен был. Допустили ошибку, ошибок нам не простили», – сказал Шатов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Словакия Шатов Олег
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZhenjaSAB
1466006947
А Шатов - юморист!
Ответить
АртурZaСМ
1466007211
При хорошей игре????????? увахахаххахахахахахаххахахахха
......
Ответить
АртурZaСМ
1466007306
Видели мы как вы разозлились. при счете 0-2 такое ощущение было , что Словакия жаждит отыграться , а Россия тянет время...
Ответить
Smekaev
1466008343
Я хорошей игры не видел.
Ответить
AloneStalker
1466008421
Хорошая игра? Шатов, завязывай с марихуаной, малолетка недоделанная
Ответить
опус 2
1466012273
О каком матче он рассказывает ? Я его пропустил наверное ,когда бухал после матча со Словаками !
Ответить
ljrljr0505
1466012522
а кто матч смотрел когда была хорошая игра. Я что-то пропустил?...
Ответить
СЛАВА 81
1466013390
Хорошей игры не было , были неподготовленные, стихийные атаки.
Ответить
Антибиотик
1466014979
Да кому нужна ваша игра, когда вас раскатывают, как детей? Нужно не стоять столбом, а не давать сопернику бить по воротам. Словаки наносят удары, а наша оборона чего-то ждет и смотрит, что будет дальше. Ну, так пакуйте чемоданы, миллионеры хреновы.
Ответить
nemolod
1466018701
При хорошей игре обычно выигрывают,иногда с сильным соперником бывает ничья! А поражение-это никак не может быть хорошей игрой,тем более 0-2 после первого тайма!
Ответить
Главные новости
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
2
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
2
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+