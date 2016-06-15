Шатов: «Обидно, когда при хорошей игре уступаем»

Полузащитник сборной России Олег Шатов прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

«Мы, все четыре игрока линии атаки, часто меняемся. Обидно, когда при хорошей игре уступаем, а при не очень – играем вничью. Как минимум были не хуже. А во втором тайме даже лучше.

При счете 0:2 разозлились, отступать было некуда, стали играть в футбол. В последнем матче будем играть на победу.

Как мне Гамшик? Сделал то, что и должен был. Допустили ошибку, ошибок нам не простили», – сказал Шатов.