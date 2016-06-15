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    Товарищеский матч. Столичное «Динамо» обыграло одноклубников из Брянска

    Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону в контрольной игре обыграло брянских одноклубников.

    Подопечные Юрия Калитвинцева отправили в ворота соперника три безответных мяча. Отметим, что первый поединок в составе бело-голубых провел новичок столичного клуба защитник Иван Темников.

    Хольмен, Драгун, Погребняк, Денисов и Катрич из-за различных повреждений не смогли принять участие в игре.

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Динамо (Брянск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дьяков, 30 (с пенальти). 2:0 – Кузьмин, 64. 3:0 – Максименко, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 июня 2016, 14:54

      Хороший товарняк

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