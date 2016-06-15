Алаба: «Нам не повезло на первой минуте»

Полузащитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал результат матча против Венгрии (0:2).

«Повезло бы нам чуть больше, мяч на первой минуте залетел бы в сетку, и тогда матч складывался бы немного иначе. Мы хорошо начали, действовали в соответствии со своим планом. Как я уже сказал, если бы нам повезло чуть больше...

Моментов у нас было достаточно, особенно в первом тайме. Если бы забили первыми, стали бы играть спокойнее. А пропущенный мяч стал серьезным ударом.

У венгров было не так много возможностей забить. Мне кажется, мы играли лучше, но соперник сохранял спокойствие и использовал свои шансы. Они вышли вперед, а красная карточка еще больше все осложнила. Удаление нам определенно не помогло», – заявил Алаба.