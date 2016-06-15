Ярмоленко: «Сборная Украины – не девочки»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что команда успеет восстановиться к матчу Евро-2016 с Северной Ирландией.

«Мы тоже не девочки. И понимаем, куда приехали. Повторюсь по поводу поддержки наших болельщиков. Очень и очень приятно ее ощущать.

Поверьте, говорю это абсолютно искренне. Признаюсь, думал, что после поражения от Германии на нас выльется много негатива. Но заходишь в интернет, и читаешь слова теплой поддержки. Спасибо болельщикам за это.

Уверен, что с такой поддержкой мы восстановимся к следующему матчу. Более того, не сомневаюсь: даже если бы эта игра была через день после поединка с Германией, то у всех ребят были бы на нее силы, ведь не каждый день играешь на таких турнирах», – заявил Ярмоленко в интервью «Футбол 24».