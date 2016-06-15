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    Ярмоленко: «Сборная Украины – не девочки»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что команда успеет восстановиться к матчу Евро-2016 с Северной Ирландией.

    «Мы тоже не девочки. И понимаем, куда приехали. Повторюсь по поводу поддержки наших болельщиков. Очень и очень приятно ее ощущать.

    Поверьте, говорю это абсолютно искренне. Признаюсь, думал, что после поражения от Германии на нас выльется много негатива. Но заходишь в интернет, и читаешь слова теплой поддержки. Спасибо болельщикам за это.

    Уверен, что с такой поддержкой мы восстановимся к следующему матчу. Более того, не сомневаюсь: даже если бы эта игра была через день после поединка с Германией, то у всех ребят были бы на нее силы, ведь не каждый день играешь на таких турнирах», – заявил Ярмоленко в интервью «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 00:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2250

      kvm 15 июня 2016, 10:29

      да, они уже пользованные женщины

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 01:32

      Так и хочется написать ядреную скабрезность. Но, пожалуй, не буду, а то еще депортируют с сайта.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 08:11

      аххаахахха

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 08:27

      А я скажу. Хотя, мягко - но понятно.
      -----
      Ярмоленко: «Сборная Украины – не девочки»
      Эта фраза мне знакома. Зашли мы с другом в Таиланде в бар, Ой, говорю, классные девочки! - Нет, говорит Колян, пошли отсюда, это не девочки (с).

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 14:17

      ... млиииин!))) Ничего не могу поделать! Так и напрашивается заключительная фраза:
      - Нет, - говорит Колян, - пошли отсюда, это не девочки...
      это СбУ то ли отдыхать, то ли работать приехала.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2016, 01:31

      Ярмоленко: «Сборная Украины – не девочки».

      Может оно, конечно, и так... Но перед матчем Украины с Германией в Киеве прошёл гей-парад... Совершенно открыто... И мне представляется, что у его участников несколько иное мнение... :-))))

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 10:12

      Не думал,что вас интересует кто с кем спит..

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 11:14

      Лично меня совершенно не интересует, кто с кем спит... Но когда мировая плутократия в свои первоочередные задачи включила "разрушение семьи", то эта тема стала актуальной... У нас пока ещё не дошло до крайностей, а на Западе уже увольняют студентов и преподавателей, отказывающихся посещать сборища сексуальных меньшинств (за "отсутствие толерантности"), заменяют слова "мама" и "папа" словосочетанием "один из родителей" и т.д., и т.п. Насколько мне известно (у меня есть друзья, которые смотрят телевизор), кремлёвская пропаганда этому безумию вообще не уделяет никакого внимания. Почему, никто понять не может... Даже те наши соотечественники (включая моих друзей и хороших знакомых), которые живут в Европе в оазисе всего этого... И даже в наши рубрики ИНОСМИ информация обо всём этом попадает не часто... Хотя и встречается периодически...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 11:38

      Меньшинства усфновляют детей,кто папа?кто мама?просто родитель.Наука выходит на такой уровень,что скоро дети будут появляться из пробирки.Т не обязательно женщинам рожать и испытывать мучения.А институт семьи умрёт за ненадобностью,т.к.финансовая составляющая отпадает.Женщины зарабатывают сами.Люди будут сходиться по любви и расходиться,когда она исчезнет.И это касается нк только гетеро,но и гомо и бисексуалов.Не важно ,кто с кем спит,главное ,что бы люди были счастливы!Но это не к нам

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 11:45

      Андрей! Меня не интересуют продажные с потрохами средства массовой дезинформации, включая т.н. оппозиционные, которые давно уже скурвились до неприличия... Я не понимаю не продажных людей, опьянённых всей этой лживой мишурой о якобы "свободе" и "демократии" на Западе. Хотя там просто чуть раньше, чем у нас, и с опережением внедряется новая чудовищная идеология с условным названием "тотальная толерантность". Почти вся финансовая система мира (т.е. вопросы, связанные с собственностью) уже в руках дяденек с Уолл-стрит, европейские государства и сами США разрушены до основания, ведётся активная работа по уничтожению европейских национальных сообществ путём внедрения в них совершенно инородных масс, ну а методы по "разрушению семьи" просто приняли уже карикатурную форму. Когда-то Энгельс написал конспект книги Льюиса Моргана "Древнее общество" со своими размышлениями... И назвал эту работу "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Перечитайте на досуге. Мне это не нужно, я её очень хорошо помню. Так вот: не получилось с марксизмом, ибо он примитивен и глуп до невозможности, так теперь вовсю используется нынешняя "дерьмократия"... В целях УНИЧТОЖЕНИЯ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА! Бенефициары этого безумия всем хорошо известны...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 11:49

      Простите! Но всё это искусственное вмешательство в ход исторического процесса. И ничем, по сути, не отличается от большевизма с его попыткой ликвидировать собственность! Только ещё ОПАСНЕЕ!

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 12:28

      А может это и есть исторический процесс?

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 12:41

      Так как же может быть навязывание нам всей этой "тотальной толерантности" историческим процессом? Ещё и с вложением в это навязывание безумных средств? Это просто уничтожение всего разумного и запрет даже обсуждать те, например, исторические галлюцинации, которые выгодны мировой плутократии... С заключением в тюрьму... Как уже поступили с лучшим на сегодняшний день историком-германистом Дэвидом Ирвингом и многими другими, менее известными в научном мире фигурами.

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 13:19

      Прочитал биографию Ирвинга.После высылки ищ Аыстрии суд отменил решение и наказал чиновников.Разделение властей.А вообще,все взрослые люди,со своим мнением и переубедить никто никого не сможет.Может национальное зерно в ваших убеждениях и есть,но в мире как сложилось,так и есть.И для большинства населения Европы это хорошо.Они сыты,обуты,учатся,лечатся и отдыхают.Что нам пока не грозит

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 13:34

      А зачем переубеждать? Можно при помощи уголовного законодательства превратить население в подъяремный скот? В подъяремный скот мировой плутократии! И если раньше это делалось путём преференций и подкупа, о чём в кулуарах шутили, то теперь всё просто и конкретно! Как при большевизме! И вместо ЧК в той же Германии активно действует Управление по защите конституционного строя... Всё, как в старой притче об интервью американского генерала 1945 года:
      - Генерал! А в США фашизм возможен?
      - О, да! Но мы его назовём антифашизмом!

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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > cska-62 15 июня 2016, 14:08

      РЕН-тв часто это о(б)суждает.

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      cska-62 > sochi-2013 15 июня 2016, 14:52

      Странно... Больше 20 лет вообще не смотрю ТВ... Те, кто иногда смотрит, докладывает мне о полном его убожестве...
      P.S. Перестал включать ТВ не из какого-то там принципа, а просто потому, что заметил, что рожи наших упырей меня стали дико раздражать... Ну а информационное поле и тогда было богатым, а сегодня есть ещё и Интернет. Я теперь даже футбол смотрю в Интернете, ибо имею хороший компьютер и хорошую скорость... (c оперативкой 4 GB)

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      андрей андреев > sochi-2013 15 июня 2016, 16:54

      Рен-тв сила! Вокруг враги и инопланетяне))

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 16:57

      Не думаю,что Управление по защите конституционного строя в Германии 800000 расстреляло и 2 млн посадило. Видимо получше,чем чк.

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 19:27

      Дело в природе явления, а не в абсолютных цифрах... Не говоря уже о том, что все репрессивные органы и вооружённые силы действовали и действуют не сами по себе... А под "мудрым" руководством... :-))) Если же сравнивать количество невинных жертв в результате такого руководства, то боюсь, что количество жертв от "демократических злодейств" будет не многим меньше, чем жертв "большевизма"... Если не больше... С учётом уничтожения гражданского населения Европы (не только Германии) от террористических налётов, и не только от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но и всего "стратегического авиационного наступления" на Японию... В один день - 8 марта 1945 года - при бомбардировке Токио погибло больше мирного населения, чем в Нагасаки во время ядерного взрыва... И применялись тогда в большинстве своём именно зажигательные бомбы с учётом материала, из которого были построены мирные дома японцев... Как говорится, дёшево и сердито... Вот только к ведению военных действий этот откровенный садизм отношения не имел...

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 19:53

      Да,американцы своих солдат любят и жалеют

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 19:59

      И для этого спровоцировали Перл-Харбор? А потом, зная прекрасно об атаке, лишь вывели авианосцы, не поставив в известность базу о нападении... :-)))) И кого они больше ценили - авианосцы (дорогое удовольствие!) или своих людей? :-))))

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 20:08

      Ну они знали и про 11 сентября.Я смотрю вы сторонник " Теории заговоров"))).Хотя ,конечно,не без этого)))Просто как все американцев не любите

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 20:59

      Я ничего не писал ни про "11 сентября", ни про любовь или ненависть к американцам, ибо нет и не может быть априори ни того, ни другого... Я написал лишь про то, чего не могут отрицать и не отрицают даже историки из числа поклонников мистера Рузвельта... Ибо это НЕВОЗМОЖНО. Ну а их нелепые объяснения и оправдания - это для демшизы... Время на высмеивание терять просто нет смысла...
      Что же касается "теории заговора", то этой примитивной обманкой прежде прикрывалась мировая плутократия... Но уже сегодня не прикрывается, ибо она нагло и конкретно за своё разоблачение сажает исследователей по тюрьмам... И дело не только в Ирвинге... Жертв полно по всей Европе... И очень разных... Маски сброшены, господа! Нынешняя Россия пока следует за мировой плутократией в фарватере, но очень надеюсь на смену курса... Это пока единственное, что может быть из позитивного для будущего страны... Разумеется, с расплатой... Для настоящих врагов народа... Только врагов русского народа, а не какого-либо иного... Поживём, увидим... Я во всём этом участвовать не буду, но с интересом понаблюдаю! И не буду смахивать скупую мужскую слезу, когда того же Чубайса поведут на эшафот! Строго в рамках закона!

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      андрей андреев > cska-62 15 июня 2016, 21:40

      Вам бы сказки сочинять))) (это не подколка,это насчёт Чубайса)))

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      cska-62 > андрей андреев 15 июня 2016, 22:05

      Всякое бывает, и "смотрящие" регулярно меняются даже у воровской малины... Не то что у дяденек с Уолл-стрит... И "козлов отпущения" назначают часто из казалось бы прежде "неприкасаемых лиц"... А тут - такие тревожные "звоночки"! Пусть там разбираются... Ходорковский же тоже был уверен, что он "неприкасаемый"... И провёл 10 лет за решёткой... И провёл бы, наверное, ещё столько же, если бы не выполнил то, что от него требовали... :-)))) Да так, что даже демшиза оказалась в шоке от его загадочного освобождения... :-)))) Никогда не варился в этом гадюшнике и никакой особой информации не имел... Но арест Ходорковского в 2003 году предсказал верно! Мне даже личные друзья до сих пор не до конца верят, что я делал вывод из той же информации, что и они... То есть из СМИ и разговоров в реальном бизнес-сообществе тех лет... Оно ещё было, хотя и значительно поредело... Во многом благодаря упырям ещё ельцинского разлива...

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