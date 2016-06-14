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    «Кубань» объявила о назначении Петреску

    Румынский специалист Дан Петреску возглавил «Кубань». Клуб из Краснодара подписал с 48-летним тренером соглашение на два года.

    «Я очень счастлив вернуться в «Кубань». Я всегда считал Краснодар своим вторым домом. Конечно, есть сожаление, что команда оказалась в ФНЛ, однако и в прошлый раз я пришел в команду, когда она играла во второй по рангу российской лиге. Тогда нам удалось решить поставленные задачи. Сейчас мы начинаем с нуля, и должны за один сезон вернуться в Премьер-лигу. Нам предстоит тяжелая, но интересная работа. Уверен, если мы построим сплоченный коллектив, то одержим много важных побед», – сказал Петреску.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    14.06.2016 18:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 15 июня 2016, 21:33

      Кубань мы с вами КОМАНДА давайте всех рвать. Тем более у руля хороший специалист.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июня 2016, 03:17

      Ну наконец-то эта эпопея с подписанием закончена, успехов Дану и команде!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 14 июня 2016, 21:26

      барсук вернулся!)))

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 июня 2016, 19:50

      Хорошее назначение

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 14 июня 2016, 19:07

      Дважды, на те же грабли...

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Foxitkuban 14 июня 2016, 19:32

      Грабли это ваша прерогатива)))

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > gosproektikabinet 5 июля 2016, 17:45

      Да он тупой. Не вникай.)

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