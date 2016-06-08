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    Выиграй 100 бустеров в новом сезоне Конкурса прогнозов!

    Прямо сейчас на «Бомбардире» проходит специальный сезон Конкурса прогнозов, посвященный играм чемпионата Европы 2016 во Франции.

    Первые сто лучших игроков сезона Евро-2016 получат по 100 бонусных бустеров каждый. Это невероятно полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас в Вконтакте или скачав игру на Google Play! Очень скоро «11х11» будет доступна и в App Store.

    Кроме того, лучшим десяти игрокам сезона «Бомбардир» вручит еще больше подарков:

    1 место – Портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster, книга о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» и интервью на «Бомбардире»;

    2 место – Домашняя футболка сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL;

    3 место – Гостевая футболка сборной России от PROFOOTBALL;

    4 место – Наушники Clarity HD In-Ear от Monster;

    5 место – Наушники iSport Strive от Monster;

    6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;

    7 место – Набор болельщика сборной России;

    8 место – Набор болельщика сборной России;

    9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)

    10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!

    Но и это еще не все – ВСЕ участники Конкурса прогнозов получат скидку в 300 рублей от интернет-магазина PROFOOTBALL. При заказе назовите/впишите кодовое слово «Бомбардир» – и скидка ваша!

    Попробуй свои силы в новом сезоне Конкурса прогнозов! Удачи!

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 16:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Bat9Pro 10 июля 2016, 02:59

      Португалия 3:2 Франция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      MC[Apple] 9 июля 2016, 17:16

      Франция 2:0 Португалия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      PTZSOVA 7 июля 2016, 07:41

      Франция-Португалия ФИНАЛ
      2:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dima221 5 июля 2016, 12:42

      Португалия выиграет Евро-2016!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Dima221 6 июля 2016, 15:20

      Уэльс пройдет Португалию и скорее всего проиграет Германии!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      миго 3 июля 2016, 14:17

      Германия выиграет ЕВРО 2016

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Muxa33 23 июня 2016, 18:15

      Франция, Хорватия или Германия выиграет Евро-2016?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Muxa33 6 июля 2016, 15:21

      Хорватия? О_о

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Muxa33 22 июня 2016, 12:54

      я за Италию сегодня))

      -1
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