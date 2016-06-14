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    Жириновский: «Зачинщики – англичане, но депортируют российских болельщиков. Это наглые выходки!»

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое недовольство депортацией российских болельщиков из Франции, а также поделился мнением о том, какие нужно принимать меры для успокоения фанатов на стадионах.

    «Какие меры нужно принимать? Полностью запретить алкоголь во время чемпионата в любом городе Франции. Все эти выходки в основном за счет алкогольного опьянения. Зачинщиками всегда являются британские болельщики — это всем известно в истории человечества. Но французские власти принимают решение депортировать наших болельщиков. А это в основном руководители фан-клубов, которые и поехали как раз для того, чтобы все как-то успокаивать и регулировать. Прокурор Марселя уже дошел до того, что говорит, что у нас подготовленные болельщики. Так просто наши ребята — спортсмены, они болельщики, они занимаются спортом и более грамотные, чем эти пьяницы из Лондона или французы.

    У французов вообще снова теракт, в Америке целый клуб расстреляли. И они еще учат, как нам вести себя на чемпионате Европы. Это та же самая линия — нападать на Россию. Это видно и в области культуры, экономики, торговли. Ничего нового — это наглые выходки.

    Можно применять технические средства. Ведь видно, на какой трибуне беспорядки. Можно сверху подавать воду, чтобы охлаждать. Лучше водой их облить как следует, чтобы предотвратить кровавые столкновения. Конечно же, и беседы надо проводить. Надо болельщиков собирать и с ними беседовать, объяснять. Если министерство спорта само не может, пускай обращается к фракции ЛДПР. У нас это перехватили другие, но ничего сделать не могут. Только мы могли бы работать с болельщиками», – сказал Жириновский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 14:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 14 июня 2016, 19:40

      Трепло!

      -1
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 14 июня 2016, 19:31

      и вообще,раз ведется такая антироссийская пропаганда,надо бить их же оружием-проверить на допинг англичан

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июня 2016, 18:58

      Конечно организованно, теми быдлами, которые считают себя болельщиками и защитниками родины. Россией и нашим народом так легко управлять и провоцировать, чем и пользуются все на свете. Говорят "во всем виновата Америка"- начинаем ненавидеть Америку, говорят "виновата Украина" - начинаем ненавидеть Украину. А когда говорят правду- мы говорим "да ты ничего не понимаешь". Вы, конечно, простите, но когда нет культуры, то не показывайте свою бескультурность. Освистывали гимн? Пусть свистят, значит считаются с нами, вряд ли они освистывали бы гимн Лихтенштейна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > headdevil 14 июня 2016, 19:28

      Англичане выкрикивали оскорбительные лозунги и надругались над нашим флагом. Получили за это трахулей. То,что это провокация очевидно. Почему то англо саксам все сходит с рук

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 14 июня 2016, 18:15

      Читаю текст внутренним голосом с интонациями Жириновского

      2
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      Рейтинг: +18

      vova1019 14 июня 2016, 17:55

      Околофутбольные хулиганы (именно те, кто устраивает побоища) прилетели во Францию чартерным рейсом РФС - Российского футбольного союза. По сути, чартером Министерства спорта, возглавляемого Мутко. Как на Западе всем известно, это не только высокопоставленный чиновник, но и человек, приближенный к Путину. Хулиганы из РФ прилетели организованно и бесплатно, за государственный счет. Их личности будут полностью установлены. Списки пассажиров имеются у французских спецслужб.

      Набором околофутбольных боевиков на борт (вместимость до 300 мест) занимался Шпрыгин. Это — глава ВОБ, Всероссийского общества болельщиков, знатный сторонник "русского мира" и человек Мутко. Ранее, внутри РФ, он неоднократно был замешан в скандалах, но всякий раз старший товарищ его спасал.

      Сейчас Шпрыгина депортируют в РФ, со спецназом и всеми полагающимися "почестями". Тем временем в Москве на его место подыскали другого человека. Возможно, теперь пропаганда скажет, что Шпрыгин уволился и полетел на чартере с друзьями в отпуск.

      -1
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > vova1019 14 июня 2016, 18:31

      ты то, видать, тоже недалеко от Путина (судя по осведомленности)- вот и наведи порядок.

      1
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      Рейтинг: +18

      vova1019 > sochi-2013 14 июня 2016, 19:14

      Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет. Г.С. Сковорода

      -1
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      Рейтинг: +9

      Никита Владимирович 14 июня 2016, 17:33

      Жирик и тут успел)))

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 июня 2016, 17:27

      за что депортируют четверых Россиян? Почему это решение поддерживает министр спорта России? Если их депортируют, а министерство молчит- это значит ему предоставили аргументы депортации(т.е. видео- фото доказательства их участия в массовых беспорядках)??? и Это во Франции, где один араб держал в страхе весь Париж не один день??? Я вас умоляю. Луи де Фюнесы и комиссары Жиберы могут плясать только под дудку своих американисто англосакских коллег, несмотря на извечную свою нелюбовь к ним. Поэтому депортация наших граждан, штраф наложенный на РФС, это политика, которая к спорту никакого отношения не имеет.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > ljrljr0505 14 июня 2016, 17:28

      А Жириновский- прав, хоть он из ЛДПР и говорит экзальтированно. Главное, что он всегда называет вещи своими именами.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 14 июня 2016, 17:03

      В конце забыл добавить.. Мол вместе мы сила, только за ЛДПР!

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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 14 июня 2016, 16:39

      Это называется с больной головы на здоровую. Прежде всего сами французы (обоср...ь), не обеспечили безопасность!! Теперь ищут с кого бы крови попить! Лягушатники одним словом)

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      Рейтинг: +17779

      ilichkadr 14 июня 2016, 15:46

      Вольфович МОЛОДЦА!!

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