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    «Динамо» не может продать Денисова и Погребняка

    Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов и нападающий Павел Погребняк, вероятно, останутся в клубе после вылета в ФНЛ.

    Сообщается, что «Динамо» хочет продать этих футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, однако до сих ни по одному из игроков у москвичей нет предложений от других клубов.

    Ранее появлялась информация о том, что Погребняк получает в «Динамо» два миллиона евро в год, Денисов – четыре миллиона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 22:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2016, 18:59

      Два балласта, с учетом что заставить Гарика выкладываться в каждом матче на все 100% еще не один тренер заставить не смог. Единичные матчи за сборную тут не в счет.

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 14 июня 2016, 13:55

      Да сколько ж веДомость то разгружать можно? Те кто останется бесплатно играть будут? Даразгружались. Всегда вот так - или гуляй рванина, всем денег, да побольше, или вектор в опу.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 14 июня 2016, 10:52

      Все вопросы по их зарплатам должны относиться к тем ,кто их подписывал! А то,что эти оба опытных футболиста находятся не в той игровой форме,которая должна у них быть-это вопросы к тем тренерам,кто их так плохо готовил и кто с них так спрашивал!

      0
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 июня 2016, 08:38

      денисов нужен, а погребняк это шлак который никому не нужен

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 июня 2016, 23:48

      Баласт

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 июня 2016, 23:04

      По крайней мере Денисов еще мог бы себя проявить, вероятно будут предложения с понижением ЗП

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 22:47

      Ха-ха-ха.

      Умение динамовцев хозяйствовать следует внести в энциклопедии.
      Что, не хватило мозга когда заключали с игроками контракт - предусмотреть понижение зарплаты в случае понижения дивизиона? Слишком верили, что Коля Толстых отмажет и не допустит падения динамовской мордой в грязь?
      ------------

      Каждый получает в жизни то, что заслуживает. Краснодар, Ростов, Зенит, ЦСКА - лидеры российского футбола, сами идут вперёд и увлекают за собой остальных. Бьёмся за то, чтобы по еврорейтингу обойти Францию с Португалией и приблизиться к Италии, добиться трёх клубов в ЛЧ от России.

      А Динамо - балласт, прожорливое брюшко, созданное чтобы выпросить деньги у спонсора якобы на футбол - и спустить налево.

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