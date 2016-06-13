«Динамо» не может продать Денисова и Погребняка

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов и нападающий Павел Погребняк, вероятно, останутся в клубе после вылета в ФНЛ.

Сообщается, что «Динамо» хочет продать этих футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, однако до сих ни по одному из игроков у москвичей нет предложений от других клубов.

Ранее появлялась информация о том, что Погребняк получает в «Динамо» два миллиона евро в год, Денисов – четыре миллиона.