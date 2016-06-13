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    О’Нил: «Мы до самого конца пытались выиграть»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал исход матча первого тура Евро-2016 против команды Швеции (1:1).

    «Мы должны были выигрывать уже в концу первой половины, но упустили все свои моменты, выйдя вперед только во втором тайме. Футболисты отчаянно хотят играть, они голодны до футбола.

    Мы пропустили, но я не могу предъявить претензий игрокам, ведь они показали потрясающую игру. Мы до самого конца пытались выиграть. Я выпустил на замену Кина и МакГиди, потому мы хотели выиграть.

    Думаю, мы справились с Ибрагимовичем, вынудив его вдалеке от наших ворот», – сказал О’Нил.

    Источник: УЕФА

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    13.06.2016 21:53
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