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    Министр спорта Франции: «Англичане заблокировали 3000 хулиганов. Просим Россию о том же»

    Министр спорта Франции Патрик Каннер на своей странице в Twitter сообщил, что французская сторона попросила Россию заблокировать своих футбольных хулиганов.

    «Наши друзья из Англии уже заблокировали 3000 хулиганов. Мы просим Россию сделать то же самое на время Евро-2016.

    Хулиганы несут разрушение, и я очень рад тому, что УЕФА рассматривает возможность применения санкций. Мы не позволим нарушать правила во Франции», – написал Каннер.

    Напомним, УЕФА пригрозил сборным Англии и России отстранением от Евро в том случае, если болельщики этих команд продолжат участвовать в беспорядках.

    Источник: Twitter

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    13.06.2016 21:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 13 июня 2016, 22:00

      А нахера там полиция???? Разве не они должны обеспечивать безопасность????

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 21:49

      A мы заблокировали 30 000 хулиганов.
      Но к вам приехали начиная с 30 001-го номера.

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