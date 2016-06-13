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    РФС осудил участие российских болельщиков в беспорядках в Марселе

    РФС опубликовал заявление по поводу беспорядков до и после матча сборных России и Англии (1:1) в Марселе. Напомним, игра сопровождалась массовыми фанатскими потасовками.

    «11 июня национальная сборная России провела свой первый матч на Чемпионате Европы во Франции. В упорной борьбе наша команда сумела на последних минутах сравнять счет и добиться положительного результата в игре c одной из сильнейших футбольных сборных Европы.

    Безусловно, во многом это произошло благодаря той поддержке, которые вы оказывали сборной России на трибунах стадиона «Велодром» в Марселе и у экранов телевизоров. Руководство РФС, игроки, тренеры нашей команды выражают вам за это глубокую признательность и надеются на то, что и в ближайших матчах против Словакии и Уэльса, которые пройдут в Лилле и Тулузе, поддержка будет не менее сильной.

    В то же время Российский футбольный союз решительно осуждает действия российских болельщиков, связанные с их участием в беспорядках и противозаконной дейтельности в городе и непосредственно на матче. Мы призываем вас проявлять уважение к сопернику и его болельщикам, а также местным жителям. Соблюдайте законы, правила поведения и общественный порядок на территории Франции.

    Напоминаем Вам, что матчи с участием нашей национальной сборной находятся под пристальным вниманием международных футбольных дисциплинарных органов. Во избежание наложения различных дисциплинарных санкций просим Вас воздержаться от использования на стадионе пиротехнических средств, лазерных указок и других запрещенных предметов.

    Поддержите сборную России в духе честной игры!», – сказано в заявлении РФС.

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    Источник: РФС

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    13.06.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 июня 2016, 21:20

      РФС свою позицию высказал. Как всегда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 13 июня 2016, 19:42

      Хлопнут нас чую!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 июня 2016, 19:35

      Если Мудко не отправит этих горячих русских парней домой.
      то тогда возвращаться придется уже ему и команде.
      Вот тогда будет веселуха((((
      УЕФА уже готовится снять команду,/новости Euronews/

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      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 19:04

      Осуждам!

      Мы, как единый пролетарий, одногласно осуждам! Никто не пройдёт!
      И освободите уже Анджэлу Девис и Луиса Кар-волана! Срочно!

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