Малафеев: «Своей отличной игрой Акинфеев перекрыл двоякий момент с голом»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в матче группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

– Как оцениваете игру бывшего коллеги по амплуа и партнера по сборной – Игоря Акинфеева?

– В первом тайме было очень много ударов по его воротам, но Игорь очень правильно выбирал позицию. В этих ситуациях нужно было оказаться именно там! И невероятный сэйв от Руни, когда он в перекладину отбил. Это как раз та ситуация, когда говорят: будь вратарь высокий, он не успел бы сложиться. А Игорь небольшого роста, с хорошей реакцией, смог среагировать и отбить.

– А есть ли доля вины Акинфеева в пропущенном голе? Или расстояние до ворот было слишком близким?

– Будем считать, что сэйвом от Руни и еще парой эпизодов отличной игры он перекрыл двоякий момент с голом. Мы знаем определенные стандарты, которые, к сожалению, всегда будут применять к вратарям. Никого не интересует, что мяч летел верхом почти в самую «девятку», что там было близко до ворот и какие-то другие полуоправдательные моменты.

В целом считаю, что Игорь провел очень хороший матч, даже невзирая на этот пропущенный мяч. В футболе всякое бывает, и не только выбранная позиция, но и шаг, который он сделал до этого, сыграл против него. Потому что он потерял те сантиметры, которые были необходимы, чтобы отразить этот мяч.