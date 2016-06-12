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  • Малафеев: «Своей отличной игрой Акинфеев перекрыл двоякий момент с голом»

Малафеев: «Своей отличной игрой Акинфеев перекрыл двоякий момент с голом»

12 июня 2016, 11:31
6

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в матче группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

– Как оцениваете игру бывшего коллеги по амплуа и партнера по сборной – Игоря Акинфеева?

– В первом тайме было очень много ударов по его воротам, но Игорь очень правильно выбирал позицию. В этих ситуациях нужно было оказаться именно там! И невероятный сэйв от Руни, когда он в перекладину отбил. Это как раз та ситуация, когда говорят: будь вратарь высокий, он не успел бы сложиться. А Игорь небольшого роста, с хорошей реакцией, смог среагировать и отбить.

– А есть ли доля вины Акинфеева в пропущенном голе? Или расстояние до ворот было слишком близким?

– Будем считать, что сэйвом от Руни и еще парой эпизодов отличной игры он перекрыл двоякий момент с голом. Мы знаем определенные стандарты, которые, к сожалению, всегда будут применять к вратарям. Никого не интересует, что мяч летел верхом почти в самую «девятку», что там было близко до ворот и какие-то другие полуоправдательные моменты.

В целом считаю, что Игорь провел очень хороший матч, даже невзирая на этот пропущенный мяч. В футболе всякое бывает, и не только выбранная позиция, но и шаг, который он сделал до этого, сыграл против него. Потому что он потерял те сантиметры, которые были необходимы, чтобы отразить этот мяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Англия Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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nemolod
1465721223
Справедливости ради вины в пропущенном мяче у Игоря не было! Мяч летел практически в девятку и даже если б он и смог дотянуться,то только краями пальцев,однако из=за высокой скорости полета мяч все равно отлетел бы в ворота!
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Александр ЗА
1465724010
Да
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FanatSerj
1465725043
да там и штрафного то не было, высосал его судья из свистка.
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vhook
1465729687
вина Игорька в пропущенном мяче 100%. Но своей игрой он эту вину на 90% загладил. Надеюсь, что ляпов, как на ЧМ-14 у него не будет, иначе кредит доверия закончится...
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KKH
1465732071
Игорь в этом матче сьиграл на 4+. Молодец. Вся команда билась до последнего, хотя Англы конечно были сильнее. Удачи нашим, Всех с днем России
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