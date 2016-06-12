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    Ярмоленко: «Сборная Украины в самоотдаче даст фору любой команде»

    Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Германии. Напомним, встреча состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

    «В первую очередь я хочу сказать, что в нашей сборной не только Коноплянка и Ярмоленко. Любой игрок, который выходит на поле – в стартовом составе или на замену – будет отдаваться и биться за результат. Поэтому я бы не стал говорить только о двух игроках, это было бы неправильно.

    Возможно, чемпионы мира превосходят украинцев в индивидуальной технике, но по поводу самоотдачи Ярмоленко и Ко дадут фору любому», – сказал Ярмоленко.

    Источник: УЕФА

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    12.06.2016 08:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 12 июня 2016, 10:06

      Самоотдача будет, щас бензина в каток дольем и пройдемся им по кокляндии, но в этом будут виноваты все равно русские) у вас укров всегда и везде будут виноваты русские

      2
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      Рейтинг: +42

      alboro > BlackMurder 12 июня 2016, 10:08

      СВЕРХЧЕЛОВЕКИ МНОЖАТСЯ

      -1
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      Рейтинг: +21

      sarra 12 июня 2016, 09:03

      я тоже полагаю что отдача будет что надо..(+18)
      напоминаю, сегодня в киеве большой праздник, парад лгбт

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