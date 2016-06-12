Гранит Джака: «Мы с братом молоды и наивны, так что 80% доходов отдаем родителям»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, что он и его брат Таулант, выступающий за команду Албании, отдают большую часть своих доходов родителям.

«Мы всем обязаны родителям, так что должны чем-то отплатить им. И каждый месяц мы переводим им деньги. Конечно, у нас есть свои отдельные счета, но 80% наших футбольных доходов мы отправляем родителям.

Мы молоды и наивны в денежных делах, деньги могут быстро закончиться.

Если кто-то думает, что становится лучше из-за больших сумм на счету, то такого человека ждет падение. Главная роскошь в жизни – это семья», – сказал Гранит Джака.