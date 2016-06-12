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  • Переход Ибрагимовича в «МЮ» может быть сорван из-за его желания сыграть на Олимпиаде

Переход Ибрагимовича в «МЮ» может быть сорван из-за его желания сыграть на Олимпиаде

12 июня 2016, 06:47
13

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович хочет принять участие в Олимпийских играх-2016, и по этой причине его ожидаемый трансфер в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 4-го по 20-е августа, и участие в этих соревнованиях сделает невозможной предсезонную подготовку Ибрагимовича в «МЮ». Кроме того, в этом случае швед не сможет поехать с клубом в коммерческое турне в Китай и сыграть в первом туре АПЛ, который стартует 13 августа.

Напомним, по правилам олимпийского футбольного турнира, каждая сборная может включить в состав трех игроков старше 23 лет, и главный тренер шведской команды Хакан Эриксон намерен взять на турнир Ибрагимовича.

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Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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ДСА
1465704332
Опять швед мутит
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Игорь-КЭМЗ
1465708446
Да и не нужен он
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Mr Abdullaev
1465709602
Мне вообще похеру на него, я вчера собаку под 160 сбил бл@!!!!!!!!!!!
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Etiainen
1465715135
Олимпиада или многомиллионный контракт? конечно ему надо бабла еще наварить перед пенсией. и так выиграл всё что смог. а тут не факт
Ответить
Masteralex
1465717326
ну раз так, то шпоры возьмут шведа даже при участии в Олимпиаде :)
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Финт
1465717349
Хочет человек напоследок тряхнуть стариной Олимпиада отличный шанс,тем более он в отличной форме! молодец!
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Den Bull
1465718408
не думаю
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baltica
1465719082
Как захочет Златан, так и будет!
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kykyi
1465725867
Бабла и славы Ибра уже хапнул, теперь просто куражится.
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30регион
1465734782
Ёбнулся на старости лет играть с пацанятами!!!!
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