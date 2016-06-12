Переход Ибрагимовича в «МЮ» может быть сорван из-за его желания сыграть на Олимпиаде

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович хочет принять участие в Олимпийских играх-2016, и по этой причине его ожидаемый трансфер в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 4-го по 20-е августа, и участие в этих соревнованиях сделает невозможной предсезонную подготовку Ибрагимовича в «МЮ». Кроме того, в этом случае швед не сможет поехать с клубом в коммерческое турне в Китай и сыграть в первом туре АПЛ, который стартует 13 августа.

Напомним, по правилам олимпийского футбольного турнира, каждая сборная может включить в состав трех игроков старше 23 лет, и главный тренер шведской команды Хакан Эриксон намерен взять на турнир Ибрагимовича.

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