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    Лев: «Украинцы сильны физически»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины.

    «Достоинство украинской команды состоит в том, что их футболисты очень сильны физически.

    Наша команда с нетерпением ждет начала турнира. Имя капитана я назову на собрании команды в воскресенье», – сказал Лев.

    Также наставник немцев рассказал о состоянии защитника Матса Хуммельса, который получил травму перед началом турнира.

    «Он готов на сто процентов и уже тренировался в общей группе. Тем не менее ему еще рано выходить на поле. Я рассчитываю на него со следующей недели».

    Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Bild

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    12.06.2016 04:48
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