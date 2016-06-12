В Ницце местные фанаты спровоцировали драку между болельщиками Польши и Северной Ирландии

Вслед за Марселем Ницца стала ареной для фанатских беспорядков во время Евро-2016.

В Ницце встретятся сборные Польши и Северной Ирландии. Сообщается, что на протяжении субботы поляки и поклонники Северной Ирландии вместе отмечали начало турнира для своих сборных, причем празднования проходили в дружеской атмосфере. Около 23:00 по местному времени к ним присоединились местные фанаты, которые принялись провоцировать гостей города, бросая в толпу бутылки. В результате случилась массовая драка, в которой, по информации источника, приняли участие несколько сотен человек.

Порядок был восстановлен полицией, арестовавшей одного из участников. Серьезных повреждений в этой стычке никто не понес.