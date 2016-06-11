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  • Евро-2016. Березуцкий спас Россию от поражения в матче с Англией

Евро-2016. Березуцкий спас Россию от поражения в матче с Англией

11 июня 2016, 23:50
132

Сборная России стартовала на Евро-2016 с ничейного результата в матче против Англии. Во второй половине встречи Эрик Дайер открыл счет, а в компенсированное время Василий Березуцкий его сравнял.

Чемпионат Европы-2016. Группа В. 1-й тур

Англия – Россия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дайер, 73; 1:1 – Березуцкий, 90.

Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз, Алли, Дайер, Руни (Уилшир, 78), Стерлинг (Милнер, 87), Кейн, Лаллана.

Россия: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов (Мамаев, 85).

Предупреждения: Кэхилл, 62; Щенников, 72.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Россия
Комментарии (132)
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KorolShut
1465678623
Гол БЕРЕЗУЦКОГО Глушаков уже в воротах его коснулся
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vlad1969
1465678697
АКИНФЕЙ!! КРАСАВЕЦ!! отработал после кореи
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MrVanes-Zenit
1465678722
Вася и Игорь Вот кому спасибо Сделали результат
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джон базелон
1465679121
По счёту все хорошо,но игра хуже не куда!Зачем брать Щеникова???Он ни одной передачи вперёд не сделал,гол привёз и вообще сыграл отвратительно!А нашего нового " русского " видели??Как его там Нойштедер,Ноштетер блин даже не напишешь!Почему Мамаев,который провёл очередной хороший сезон на замену только выпустили??Чем Головин или Кокорин лучше??Слуцкий выбирает не по футбольным показателям,а по симпатии!
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Masteralex
1465679627
Блин, с таким заголовком даже перепост новости делать неохота, Вася забил, Василий!
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Nesterenko
1465679632
На отлично сыграли только три человека - это Акинфеев, Игнашевич и Березуцкий. Полузащита сыграла на тройку, а вся тройка нападения сыграла на кол!!! Весь матч созидали и пытались играть только защитники, даже гол забит защитником!!
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Solamente el Real
1465679687
Игорю спасибо
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alonsobrat
1465680198
Дзюбу срочно менять!!! Просто шпала... делать Центральным нападающим Смолова и делать вместе с ним связку с Мамаевым... тогда хоть какое-то нападение будет.
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olic29ivica
1465680215
Какой Глшаков, Васятка ваш нелюбимый забил черти, а Акинфеев тащил, а Игнашевич на опыте отлично играл. Вызовите мне сюда всех этих этих троллей газпромовских, где ваши сучата шатовы,смольниковы, а ???потому что не надо унижать было команду, а лучше всех сыграли те кого вы гнобили, с.у.к.и.
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vlad1969
1465680220
Дзюба нормально очень отыграл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
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