Евро-2016. Березуцкий спас Россию от поражения в матче с Англией

Сборная России стартовала на Евро-2016 с ничейного результата в матче против Англии. Во второй половине встречи Эрик Дайер открыл счет, а в компенсированное время Василий Березуцкий его сравнял.
Чемпионат Европы-2016. Группа В. 1-й тур
Голы: 1:0 – Дайер, 73; 1:1 – Березуцкий, 90.
Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз, Алли, Дайер, Руни (Уилшир, 78), Стерлинг (Милнер, 87), Кейн, Лаллана.
Россия: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов (Мамаев, 85).
Предупреждения: Кэхилл, 62; Щенников, 72.
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Источник: Бомбардир.ру
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