Заслуженный тренер России Георгий Ярцев стал генеральным директором «Тамбова».

«В футбольном клубе «Тамбов» сменился генеральный директор. Решением общего собрания учредителей вместо Александра Александровича Бетина, проработавшего в клубе весь прошлый сезон, на эту должность назначен Георгий Александрович Ярцев», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, последним местом работы Ярцева был молдавский клуб «Милсами», который он покинул в 2014 году.