Ярцев место главы области-разумно,это хоть футбольный человек.
Заслуженный тренер России Георгий Ярцев стал генеральным директором «Тамбова».
«В футбольном клубе «Тамбов» сменился генеральный директор. Решением общего собрания учредителей вместо Александра Александровича Бетина, проработавшего в клубе весь прошлый сезон, на эту должность назначен Георгий Александрович Ярцев», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, последним местом работы Ярцева был молдавский клуб «Милсами», который он покинул в 2014 году.