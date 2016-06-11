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    Ярцев стал генеральным директором «Тамбова»

    Заслуженный тренер России Георгий Ярцев стал генеральным директором «Тамбова».

    «В футбольном клубе «Тамбов» сменился генеральный директор. Решением общего собрания учредителей вместо Александра Александровича Бетина, проработавшего в клубе весь прошлый сезон, на эту должность назначен Георгий Александрович Ярцев», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Напомним, последним местом работы Ярцева был молдавский клуб «Милсами», который он покинул в 2014 году.

    Источник: ФК «Тамбов»

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    11.06.2016 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2016, 14:53

      Ярцев место главы области-разумно,это хоть футбольный человек.

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