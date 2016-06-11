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    «Рома» подтвердила переход Пьянича в «Ювентус»

    Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони заявил, что полузащитник римского клуба Миралем Пьянич во время летнего трансферного окна перейдет в «Ювентус».

    «Пьянич сообщил, что намерен активировать свое право перейти в другой клуб, как это было согласовано заранее. Миралем намерен отправить 20 процентов гонорара за трансфер непосредственно в команду, которая выкупит его контракт. Сообщают, что таким клубом является «Ювентус», – сказал Бальдиссони.

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    Источник: Football Italia

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    11.06.2016 13:18
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 июня 2016, 15:04

      Удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 11 июня 2016, 14:48

      Эх, Миралем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 11 июня 2016, 14:48

      Комментарий удален.

      0
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