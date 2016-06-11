Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин: «Скорость либо есть, либо ее нет»

    Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал о том, насколько важны скоростные качества футболистов для игры национальной команды.

    «Эксперты считают моим главным достоинством скорость? Пожалуй, да. Это качество проявилось у меня с детства, чему я очень рад, так как в наше время без него никуда. И технику, и физику можно подтянуть, а скорость либо есть, либо ее нет. Сложно сказать, кто самый быстрый игрок в сборной России. Вот в «Анжи», помню, проводились специальные тесты, и там можно было выявить самого быстрого. А так, разве что вы со стороны можете сказать, кто в сборной самый быстрый.

    Имеет ли скорость решающее значение для игры сборной? Леонид Викторович как раз и требует от нас применять ее чаще. Это было видно, к примеру, по матчу со Швецией, когда у нас было немало интересных атак именно за счeт рывков за спину, резких перемещений по полю. Наверное, будем пробовать так же играть и во Франции», — сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2016 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июня 2016, 14:41

      Наши игроки, как и тренер, умом не блещут. К сожалению.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 11 июня 2016, 11:10

      также как и рост)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2016, 08:52

      Очень точная оценка -ниже высказавшегося.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 11 июня 2016, 08:20

      В футболе тоже --игрок либо есть , либо как Кокорин -нет .

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11