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    Румыния никогда не побеждала в матчах открытия и не обыгрывала Францию в десяти последних встречах

    Сегодня состоится первый матч чемпионат Европы, в котором сборная Франции сыграет с командой Румынии.

    В десяти последних играх между этими соперниками французы одержали пять побед, еще пять матчей завершились в ничью.

    Кроме того, румыны четыре раза играли в матче-открытии Евро и ни разу не побеждали: трижды Румыния в таких встречах играла вничью, один матч завершился для этой сборной поражением.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 21:13
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 июня 2016, 21:25

      ... а еще у румын единственная поражуха (недавний веселуха-товарняк с хохлами 3:4) в последних 20-ти играх.

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