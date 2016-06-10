Румыния никогда не побеждала в матчах открытия и не обыгрывала Францию в десяти последних встречах

... а еще у румын единственная поражуха (недавний веселуха-товарняк с хохлами 3:4) в последних 20-ти играх.
Сегодня состоится первый матч чемпионат Европы, в котором сборная Франции сыграет с командой Румынии.
В десяти последних играх между этими соперниками французы одержали пять побед, еще пять матчей завершились в ничью.
Кроме того, румыны четыре раза играли в матче-открытии Евро и ни разу не побеждали: трижды Румыния в таких встречах играла вничью, один матч завершился для этой сборной поражением.